Citado na delação de Sérgio Machado, o deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) foi atrás do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol para se defender.

