O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (à direita), comemora a renegociação da dívida do Estado em reunião com o presidente em exercício, Michel Temer. “Vitória para o RS! Conquistamos carência de 100% no serviço da dívida do Estado com a União até o final de 2016.”, escreveu em sua conta do Twitter.

