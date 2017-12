Coluna do Estadão

Filho de Renan Calheiros (PMDB-AL) toca pandeiro em Alagoas. Rodrigo Janot, da PGR, pediu a prisão de seu pai, presidente do Senado, na semana passada.

