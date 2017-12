Coluna do Estadão

Ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, investigado pela PF, postou no Facebook que começou a trabalhar no Itaú.

O Itaú afirma que não contratou o executivo para nenhuma função e que o desligamento dele do banco ocorreu em 2009.

