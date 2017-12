Coluna do Estadão

Entrada privativa de Romero Jucá no Senado, por onde Sérgio Machado diz que entregava propina a ele. O acesso é por dentro da garagem privativa. Ele é o único senador que tem entrada exclusiva. Nem o presidente, Renan Calheiros, tem um acesso só para ele.

