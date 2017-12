Coluna do Estadão

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) postou, em seu Twitter, foto da festa de São João de Salvador. A Câmara deu folga para os parlamentares irem aos festejos juninos em seus Estados.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao