Depois de sinalizar voto contra o impeachment, o senador Romário (PSB-RJ) almoça com o deputado Silvio Costa (PTdoB-PE), aliado de Dilma.

