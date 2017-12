Coluna do Estadão

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na China para a reunião do G-20. Aproveitou a viagem para conhecer o Exército de Xian e postou foto no Facebook.

