Coluna do Estadão



Na briga pela presidência da Comissão do Meio Ambiente, o senador Hélio José (PMDB) quase chegou às vias de fato com o colega Davi Alcolumbre (DEM) antes de desistir do cargo. O peemedebista nega que tenha partido para a agressão. “Tivemos uma conversa ríspida porque ele não respeitou o acordo pelo qual eu seria o presidente”, garante Hélio José.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao