O líder do governo no Senado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) foi surpreendido na manhã de ontem. Ao voltar do pilates, deparou-se com a Polícia Federal e jornalistas na casa do vizinho, o ex-ministro Paulo Bernardo, preso acusado de envolvimento em esquema de corrupção na operação Custo Brasil. Ele mesmo postou a foto da sua surpresa nas redes sociais.

