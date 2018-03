Clarissa Garotinho chora ao defender o pai para plenário vazio; assista

Um dia após ser expulsa do PR, a deputada federal Clarissa Garotinho (RJ) chorou ao defender o pai, Anthony Garotinho, na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados. Clarissa falou por quase dez minutos e havia cerca de cinco pessoas no plenário durante o seu pronunciamento. Ela reclamou do tratamento que o pai, ex-governador do Rio de Janeiro, recebeu no hospital municipal Souza Aguiar ao ser mandado para o presídio de Bangu, alegando ter sido “abuso de autoridade”.

Ao ser questionada pelo presidente da sessão, Carlos Manato (SD-ES), sobre o estado de saúde de Garotinho, Clarissa quase não conseguiu responder, aos prantos. “Meu pai está bem, senhor presidente, está em casa”.

“Graças a Deus que ele está em casa. Amém”, respondeu Manato. Próximo a falar, o deputado Simão Sessim (PP-RJ) também prestou solidariedade à família Garotinho. “Nosso governador foi sacrificado naquele hospital público”, afirmou. Até mesmo Alice Portugal (PCdoB), parlamentar da Bahia, defendeu o pai de Clarissa. “O que aconteceu com o ex-governador mostrou um abuso de autoridade abominável. Quero me solidarizar com a deputada Clarissa”, disse. (Naira Trindade e Mariana Diegas)

