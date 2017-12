Coluna do Estadão

Por ora, o envolvimento de Gabriel Chalita na delação de Sérgio Machado não muda os planos do PT de São Paulo. Ele continua a ser o preferido para vice de Fernando Haddad. A não ser que o quadro piore.

