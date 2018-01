Ciro Gomes diz torcer para que Lula reverta decisão nas próximas instâncias

O presidenciável Ciro Gomes lamentou, nas redes sociais, a decisão do julgamento do ex-presidente Lula e afirmou seguir “na torcida para que o petista consiga reverter a decisão nas próximas instâncias.” “Assisti com tristeza a condenação pela 8ª turma do TRF-4 do meu amigo e ex-presidente Lula. O Brasil vive mais um capítulo dolorido de sua curta e dramática história democrática. Penso que o momento exige muita reflexão e, mais do que nunca, atenção para que o devido processo legal seja respeitado. Sigo na torcida para que Lula consiga reverter a decisão nas próximas instâncias”, diz Ciro. Na nota, o candidato evita se manifestar contrário a Lula e ainda o chama de “amigo”. Ciro adota uma medida amigável para poder herdar os votos do ex-presidente. (Naira Trindade)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.