Brasil e China discutem como vai funcionar o fundo formado com dinheiro dos dois países para financiar investimentos em infraestrutura.

Serão US$ 20 bilhões, dos quais US$ 15 bilhões aportados pelos chineses e o restante pelo Brasil. Dada a penúria do lado de cá, os sócios podem adiantar sua parte.

