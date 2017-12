Coluna do Estadão

Ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira não está de olho-grande apenas em órgãos que fazem parte do Ministério das Relações Exteriores.

Pereira quer levar também a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. O órgão está hoje sob o guarda-chuva de Geddel Vieira Lima, da Secretaria de Governo.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao