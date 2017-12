Coluna do Estadão

Ao relatar na delação premiada pedido de Romero Jucá de propina, Sérgio Machado foi questionado por um procurador: “O senhor chamou a polícia para prendê-lo?”

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao