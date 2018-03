Coluna do Estadão

A chalana do senador Wilder Morais (PP-GO), onde Alexandre de Moraes passou por sabatina informal para o STF na última terça, é equipada com jogos de luzes e de som no estilo boate.

