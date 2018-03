Quem participou da cerimônia de lançamento do Cartão Reforma, no Palácio do Planalto, sentiu falta da presença de público beneficiário do novo programa. Na gestão Dilma Rousseff, era comum encher o salão nobre de apoiadores. Presente no evento, o vereador eleito em São Paulo Fernando Holiday, do Movimento Brasil Livre, rebateu a carência de apoiadores e contrapôs a necessidade de plateia no Planalto. (Naira Trindade)

