Centrão vai fazer prévias para escolher candidato à presidência da Câmara

Os líderes do Centrão decidiram, durante almoço na casa do deputado Jovair Arantes (PTB-GO)nesta terça-feira, 22, lançar prévias para a escolha do sucessor à presidência da Câmara. Os partidos que compõem o bloco terão até quinta-feira para lançar os nomes de possíveis candidatos. Em seguida, será feita uma eleição para escolher quem será o representante do grupo. Já estão no páreo o anfitrião do almoço, Jovair Arantes, o líder do PSD, Rogério Rosso (DF) e Beto Mansur (PRB).

