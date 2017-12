Coluna do Estadão

A orelha do ministro Torquato Jardim ardeu ontem. Aguinaldo Ribeiro, Jovair Arantes e Rogério Rosso gastaram boa parte de uma reunião para criticá-lo por ter dito que o Centrão da Câmara foi montado “em nome da corrupção e da safadeza”.

Os três líderes do Centrão decidiram exigir uma explicação, mesmo que informal, do ministro da Transparência.

