Centrais vão usar Dia do Trabalho para protestar contra prisão de Lula

A prisão do ex-presidente Lula unificou os atos da CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, NCST e UGT em comemoração ao 1.º de Maio. As centrais programam manifestação conjunta em Curitiba. O petista está preso na sede da superintendência da PF na cidade. Um dos temas do ato será “Justiça, sim. Perseguição, não. Liberdade para Lula!”

As centrais também vão defender o fim da Lei do teto do gasto público. Encaminhada pelo governo ao Congresso, a lei determina que, a partir de 2018, as despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).