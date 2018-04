CCJ do Senado libera casamento gay

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta manhã, 8, a proposta que libera o casamento entre homossexuais. De autoria da senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), o texto foi aprovado na forma de substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR). A proposta altera o Código Civil e permite o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Na próxima semana, o projeto será votado em segundo turno na CCJ do Senado. (ANDREZA MATAIS E NAIRA TRINDADE)