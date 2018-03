Cauê Macris corta despesas e acaba com gratificações em gabinete

Após cortar o aluguel de máquinas de café e reduzir as luzes acesas da Assembleia Legislativa de São Paulo, o presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), mirou as baterias contra sua própria tropa.

Cauê acabou com as gratificações do seu chefe de gabinete, do procurador jurídico, do secretário-geral de Administração e do secretário parlamentar, numa economia de R$ 528 mil durante sua gestão.

