Cassação de José Melo deve dividir o TSE hoje

O TSE deve se dividir hoje no julgamento da cassação do governador do Amazonas, José Melo (Pros), acusado de desviar dinheiro da Copa do Mundo para sua campanha eleitoral. Luís Barroso, Edson Fachin e Herman Benjamin são considerados “linha dura”. Napoleão Maia, Admar Gonzaga e Luciana Lóssio, “linha branda”.

Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux declaram-se impedidos e não vão votar.

