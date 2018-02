Coluna do Estadão

A carta de demissão de José Yunes foi escrita por Gaudêncio Torquato bem ao estilo Michel Temer, com termos como “Arcadas do Largo do São Francisco”, “sapiência” e “fértil passagem pela vida pública”. Mas nada supera a palavra “ignominiosa”, que significa “quem fomenta vergonha ou horror”.





