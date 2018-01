Leia a íntegra da decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, que suspende parcialmente o decreto do presidente Michel Temer, sobre o indulto de Natal a presos do País. A informação foi antecipada pela Coluna do Estadão.

