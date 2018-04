O presidente Michel Temer exonerou hoje o presidente dos Correios, Guilherme Campos. Ele deixa o cargo para disputar vaga de deputado federal pelo PSD, mesmo partido do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab. No lugar dele entra Carlos Fortner, atual diretor, também ligado ao ministro. Kassab, que sairia da pasta para ser vice do tucano João Doria na disputa pelo governo de SP, decidiu ficar no governo. (Leonel Rocha)