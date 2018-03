O presidente Michel Temer levou ontem os senadores peemedebistas Valdir Raupp, Rose de Freitas, Garibaldi Alves e João Alberto para jantar no Palácio do Jaburu. No cardápio, isolar Renan Calheiros e explicar a reforma da Previdência.



