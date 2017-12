Governo descarta capitalização de Caixa e Petrobrás

Coluna do Estadão

Depois de pouco mais de um mês de governo, a equipe econômica do presidente em exercício Michel Temer esmiuçou a situação da Caixa Econômica Federal e da Petrobrás. Concluiu que, no atual momento, não existe a necessidade de fazer uma capitalização nessas empresas. Na comparação entre as duas, a Petrobrás é a que demonstra o melhor quadro. A questão é que esse diagnóstico se baseia numa previsão de melhora da economia. Mas, se a economia não decolar, a coisa muda de figura e a solução da capitalização voltará a ser discutida.

Esse início de otimismo, aliás, tem motivado a equipe econômica a admitir que o Brasil pode até recuperar seu grau de investimento já em 2017.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao