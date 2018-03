Coluna do Estadão

A peregrinação ao Planalto de candidatos à vaga de Teori Zavascki no STF continua. Nesta terça, foi a vez do ministro do STJ Marco Buzzi procurar o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Na contabilidade do Planalto, os candidatos ao cargo de ministro do Supremo já são mais de 30.

