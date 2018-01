Candidatos ao comando da Câmara reclamaram do presidente da Casa, Rodrigo Maia, por querer encerrar às 23 horas as inscrições de candidatos e iniciar a eleição às 9 horas do dia seguinte. “É a luz do dia é que se clareiam ideias”, critica um adversário.

