O deputado Rogério Rosso (PSD) vai se encontrar com o governador Paulo Câmara (PSB) no Recife na segunda-feira, três dias depois de 20 deputados pessebistas almoçarem com Rodrigo Maia.

