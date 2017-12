Coluna do Estadão

Líder da tropa de choque de Dilma Rousseff na Comissão do Impeachment do Senado, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) tem recebido apelos nas redes sociais para faltar às sessões. A senadora é uma das primeiras a chegar, para garantir o lugar, e última a sair.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao