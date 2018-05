Coluna do Estadão

Às 7h12, iniciou a Manifestação dos Caminhoneiros em Cuiabá, km 396 da BR-163 (sentido sul do Distrito Industrial). No local, os veículos de passeios estão autorizados a passar pela rodovia. Os veículos de carga estão desviando pela via marginal. Cerca de 90 pessoas aderem ao movimento neste momento. A previsão para liberação é às 12h.

Caminhoneiros em vários Estados protestam contra o aumento no preço do combustível.