Coluna do Estadão

Os pertences do deputado cassado Eduardo Cunha finalmente deixaram o apartamento funcional que ele ocupava em Brasília. A mudança ocorre 16 dias depois de ele ser preso pela Operação Lava Jato, acusado de envolvimento no esquema de corrupção. Os funcionários não informaram para onde a mudança será levada. A entrega do imóvel está atrasada em dois meses. (Andreza Matais)