O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai colocar em votação nesta quarta-feira, 15, o projeto de repatriação de recursos do exterior. Relator do projeto, Alexandre Baldy prevê alteração do texto que veio do Senado. Na proposta de Romero Jucá, não havia impedimento para repatriar valores de parentes de políticos e isso deve ser alterado na Câmara. (Naira Trindade)

