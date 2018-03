Câmara servia coquetel a convidados enquanto manifestantes eram bombardeados

A distorção entre duas realidades registrada em uma foto de ontem a tarde no salão negro do Congresso Nacional se propaga nas redes sociais. Enquanto manifestantes eram bombardeados no gramado em frente à Câmara e ao Senado, convidados eram recebidos com coquetel na entrega do prêmio Selo de Participação Legislativa. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, a premiação — que fora marcada com antecedência — tem por objetivo divulgar a Comissão de Legislação Participativa, bem como estimular a participação das entidades da sociedade civil organizada.

Participaram do coquetel o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore; a Associação Comercial da Vila Planalto; o SOS Segurança Dá Vida; a Associação Socioambiental “Carona Legal”; a Federação Nacional dos Policias Federais (FENAPEF); o Instituto Oncoguia; a Ajufe (Associação dos Juízes Federais); a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas); a UNALGBT (União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). (Naira Trindade e Isadora Peron)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao