A Câmara retomou as negociações com Caixa Econômica e Banco do Brasil para vender a folha de pagamento dos servidores da Casa. As obras dos novos anexos serão bancadas, inicialmente, com recursos da última venda, em 2008, por R$ 220 milhões. Hoje, corrigido, este valor já é de mais de R$ 300 milhões.

