Câmara retira resumo da PEC da Reforma da Previdência de seu site

Coluna do Estadão

A Câmara retirou de sua página oficial na manhã desta terça-feira, 6, a ementa da PEC da Reforma da Previdência. O resumo do texto estava disponível no sistema na noite de ontem com o número PEC 287/2016. O texto de 29 páginas altera os artigos 37, 40, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a previdência social, estabelece regras de transição e dá outras providências. Hoje, sob a justificativa de não ter recebido oficialmente o texto, a Câmara retirou a ementa de seu site.