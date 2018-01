Câmara pode discutir pena de trabalho forçado

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconhece que a Casa vai debater e votar projetos que tratem de mudanças na área de segurança pública do País. Favorito à reeleição, ele afirma que é “inevitável” que a Câmara discuta o tema no fim do recesso. Na enxurrada de projetos que estão sendo apresentados, um deles ganha força na Casa. Apresentada pelo líder do PR, Aelton Freitas, a proposta mexe na Constituição e inclui a possibilidade de pena de trabalho forçado para presos. “A Câmara vai discutir as propostas que chegarem, inclusive essa”, diz Maia.



