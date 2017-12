Comissão da Câmara pode aprovar nesta quarta legalização de jogos

Coluna do Estadão

A comissão especial da Câmara que discute o marco regulatório dos jogos no Brasil poderá votar seu parecer nesta quarta-feira. O relator Guilherme Mussi (PSDB-SP) é favorável à legalização.

O relatório de Mussi autoriza o funcionamento do Jogo do Bicho, que seria licenciado pelos Estados. Libera casas de bingo em estádios de futebol com mais de 15 mil lugares e em jóqueis clubes.

