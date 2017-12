Câmara não votará nada na próxima semana por causa de festejos juninos

Se já não bastasse a Câmara só ter realizado dois dias de votações nesta semana por causa do feriado de São João, nesta sexta-feira, 24, o presidente interino da Casa, Waldir Maranhão (PP-MA), comunicou hoje aos líderes partidários que, na semana que vem, não haverá nenhuma votação. A justificativa: comemoração do dia de São Pedro, na quarta-feira, 29.

“De ordem do Primeiro-Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Câmara dos Deputados, comunico a Vossa Excelência que na próxima semana, compreendida entre os dias 27 de junho a 1º de julho, não haverá Sessões Deliberativas. Comunico, também, que no dia 4 de julho (segunda-feira), a partir das 13h30 haverá Sessões Extraordinárias sucessivas com pauta”, informou a Secretaria-Geral da Mesa no comunicado.

Com isso, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ganha mais tempo em seu processo de cassação.