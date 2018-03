Câmara decide quem vai ficar com apartamento de Cunha

Com 26 dias de atraso, o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) entregou as chaves do apartamento funcional da Câmara. Pela demora, Cunha será multado em R$ 3,4 mil. Ele deveria ter devolvido o imóvel em 12 de outubro, 30 dias após ter mandato cassado, mas não o fez. Preso desde o último dia 19, mandou desocupar o apartamento na sexta passada. A Coluna mostrou que a última caixa da mudança era de vinho. A Câmara vai definir agora quem dos 64 parlamentares da lista vai ficar com o imóvel de 200 metros quadrados. (Naira Trindade)

