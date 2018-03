Líder do PMDB, Renan Calheiros (AL) enfrentou nova derrota no Senado. Não conseguiu convencer seus aliados a reprovar a recondução de Gustavo Rocha para o Conselho Nacional do Ministério Público. Foram 50 votos contra 14 no plenário.

