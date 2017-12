Caiado perde em pesquisa informal da CNA para presidência em 2018

Coluna do Estadão

O presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins, discutiu informalmente com os presidentes regionais da entidade eventual nome para presidente da República em 2018. O ruralista Ronaldo Caiado só teve dois votos.

A pesquisa não indicou o candidato favorito do grupo. Mas houve o consenso de que, se a senadora Katia Abreu não tivesse se alinhado com Dilma Rousseff, seria unanimidade como a preferida.

