Empossado nesta quarta-feira, 1º, presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli foi o mais cauteloso nas declarações que deu. Não quis falar de prioridades enquanto não tomar pé da real situação do BB.

