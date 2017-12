O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) recebeu, pelo quinto ano consecutivo, quatro estrelas (de cinco) no ranking realizado anualmente pela revista britânica Global Competition Review (GCR), especializada em política de concorrência e regulação. Com o resultado, o Cade se mantém entre as dez melhores agências antitruste do mundo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.