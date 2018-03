Bruno Covas veste fantasia de Homem de Ferro e brinca: “Com a roupa do João Doria”

O prefeito em exercício de São Paulo, Bruno Covas, que está comandando a cidade durante viagem de João Doria aos Emirados Árabes, brincou com o ritmo frenético de trabalho do tucano. Em seu Twitter, ele postou uma foto de uma fantasia do super-herói Homem de Ferro e escreveu: “A caminho da Prefeitura. Já estou com a roupa do João Doria”.

Com pouco mais de um mês na prefeitura, Doria é conhecido pela intensa jornada de trabalho que exige da administração. Ele inclusive oferece vitaminas para seus secretários aguentarem a rotina.

