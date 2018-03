Brasil quer “sala de situação” com EUA para tratar de segurança nas fronteiras

O Brasil deve propor aos EUA a criação de uma espécie de “sala de situação”, com agentes de diversos órgãos dos dois governos, para tratar de problemas de segurança nas fronteiras brasileiras. A ação de terroristas e do crime organizado, além do tráfico de armas, estão entre os temas de interesse. Essa proposta faz parte de uma agenda bilateral que está em preparação. A diplomacia brasileira trabalha para que o presidente Michel Temer faça uma visita oficial aos EUA ainda este ano e que nela sejam produzidos resultados concretos.

O uso compartilhado da base de Alcântara, no Maranhão, é outro tema. Há ainda diversas medidas para melhorar o fluxo de comércio entre os dois países, além de cooperação na área acadêmica.

