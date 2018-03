Brasil desiste de comprar armamento russo

O governo brasileiro cancelou as negociações com a Rússia para a aquisição de três baterias, mais suprimentos, do sistema de defesa antiaérea Pantsir-1. A conta ia bater em US$ 1,3 bilhão.

A compra foi iniciada por ordem direta da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2012, depois de uma conversa dela com o presidente Vladimir Putin, em Moscou. Os comandos militares nunca quiseram esse equipamento.

A parceria empresarial do negócio seria firmada entre a russa Ulyanovsk Mech e a brasileira Odebrecht Defesa.